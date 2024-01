Em seu 10º aniversário, Projeto Água Vida promove ações socioambientais em Maceió

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2024 - 17:21 Para compartilhar:

No ano em que celebra o seu décimo aniversário, o Projeto Água Vida, criado pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila para realizar ações socioambientais, começa 2024 com uma importante ação de apoio aos pescadores e marisqueiras do entorno da lagoa Mundaú, no bairro histórico e tombado de Portal da Barra, em Maceió (AL).

Entre os dias 16 de 20 de janeiro (terça-feira a sábado), o Nosso Mangue – negócio de impacto – iniciativa da empreendedora Mayris Nascimento que trabalha com a recuperação, preservação e conservação de áreas de manguezais, realizará a ação Recomangue em parceria com o Projeto Água Vida.

Devido a alguns danos ambientais sofridos pela região de manguezal, tais como desmatamento, segregação e afundamento, o projeto tem como objetivo desenvolver ações de educação ambiental e recuperação de áreas degradadas. Por meio da parceria com o Nosso Mangue, serão proporcionadas experiências aos alunos da Escola Municipal ‘Silvestre Péricles’ de vivenciar esse ecossistema. Durante a atividade, realizarão a coleta de resíduos sólidos no local e participarão de um plantio simbólico de mudas de mangue.

No sábado (20 de janeiro), em homenagem ao Dia de São Sebastião, haverá uma corrida de barcos à vela com a participação de pescadores da comunidade e de outros bairros circunvizinhos.

Barila ressalta que os esforços para recuperar e proteger essa região do Pontal da Barra, seriamente ameaçada pelos impactos negativos causados ao meio ambiente, é vital para garantir o sustento e a vida das comunidades ribeirinhas.

“Essa ação tem o intuito de dar voz e rosto à comunidade. Pretendo captar belas imagens para mostrar que a vida pode e deve ser muito melhor para seus habitantes”, enfatiza o fotógrafo que comercializa as suas fotos para levantar recursos para financiar projetos de educação e preservação ambiental e de responsabilidade social. O Projeto Água Vida também vai doar um data show e equipamentos de pesca para a população local.

De acordo com Mayris, “a parceria entre o Nosso Mangue e o Projeto Água Vida é muito importante, especialmente no que diz respeito à valorização das comunidades ribeirinhas, pescadores locais e a comunidade em geral”.

Ao longo de dez anos, o Projeto Água Vida desenvolveu e realizou uma série de ações em prol da preservação e educação ambiental em todas as regiões do Brasil. Entre as causas abraçadas pelo fotógrafo Mario Barila estão os plantios de milhares de árvores em Mariana e Brumadinho (MG), apoio aos pescadores e marisqueiras de Salvador (BA) na época do derramamento de óleo no Nordeste.

Programação das ações

Dias 16, 17 e 19 de janeiro (terça, quarta e sexta-feira): Registros fotográficos por Mário Barila e realização de reparos

Quinta-feira, 18 de janeiro:

14h – Fotos dos pescadores e marisqueiras por Mário Barila

Sexta-feira, 19 de janeiro:

9h – Ação na escola Silvestre Péricles

Sábado, 20 de janeiro:

10h – Gincana com pescadores

Localização: Pontal da Barra, Maceió – AL, 57010-830

https://maps.app.goo.gl/gM9pTGv49LV84HRF8

