Em sessão de trabalho do P20, Lira defende reforma da ONU, do FMI, do Banco Mundial e da OMC

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, durante a condução da 3ª sessão de trabalho da Cúpula dos Parlamentos do G20, o P20, realizada nesta sexta-feira, 8.

Na ocasião, Lira preside um debate sobre “o papel dos parlamentos na construção de uma governança global”. O deputado disse que há uma “crise multifacetada nos âmbitos geopolítico, econômico e ambiental” no sistema internacional e que “é fundamental reformar as instituições e mecanismos” de governança.

“A reforma da ONU, e em particular a do seu Conselho de Segurança, mostra-se crucial para a sustentação da paz e segurança internacionais e para a promoção do desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo”, declarou, no discurso.

Lira prosseguiu: “Do mesmo modo, as instituições do sistema financeiro internacional, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, devem aprimorar seu processo decisório e se engajar no enfrentamento às desigualdades e na transição rumo à sustentabilidade”.

Segundo ele, o FMI e o Banco Mundial devem direcionar os mecanismos de financiamento para “promover avanços sociais e econômicos com compromisso ambiental e atenção aos desequilíbrios e contextos nacionais”.

O presidente da Câmara citou ainda a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) para “aperfeiçoar a governança do comércio internacional, a fim de que seja mais aberto, justo e sustentável”.

Dos integrantes do G20, participam do evento: África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Índia, Indonésia, Itália, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana. A cúpula tem como tema “Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”.