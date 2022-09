Em semana de convocação, André comenta elogios de Tite, mas prega foco no Fluminense

admin3 05/09/2022 - 13:45 Compartilhe







Na próxima sexta-feira (9), Tite vai convocar 26 jogadores para amistosos da Seleção Brasileira em setembro e um jogador do Fluminense aparece nos holofotes. Elogiado pelo treinador nas últimas semanas, André agradeceu a lembrança, mas admitiu que está longe da Copa do Mundo e pregou foco no Tricolor.

– Primeiramente muito feliz do meu nome ser citado pelo treinador que vai trazer o Hexa pra gente. Pessoalmente acho muito difícil uma convocação para a Copa do Mundo. Claro que a gente fica feliz de ser monitorado, mas o ciclo está praticamente fechado. Mas eu sou novo ainda e estou focado no Fluminense. Isso (a convocação) é consequência de títulos e da equipe jogar bem. Então o que me resta é terminar a temporada e, se Deus quiser, em um novo ciclo estar sendo convocado – disse André, em entrevista à Rádio Globo.

Outro tema da entrevista foi a permanência de André no Fluminense, mesmo com sondagens do futebol europeu. O volante revelou uma conversa de Fernando Diniz na época da chegada do treinador e mirou títulos no Tricolor antes de se transferir para o Velho Continente.

– Ele falou logo quando chegou para eu ficar tranquilo que eu iria evoluir de uma forma muito grande, para eu não ficar pensando nessas coisas de Europa e sair logo… (Falou) que chegaria meu momento. Acho que é isso que está acontecendo. Eu tive uma evolução desde que ele chegou. Agora é continuar trabalhando pelo Fluminense, ganhar títulos que (a saída) vai acontecer na hora certa.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Tricolor ocupa a quinta posição, com 42 pontos.

