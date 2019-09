Em seis dias, Rio tem cinco policiais mortos e três feridos

Rio – Desde terça-feira, o Estado do Rio de Janeiro teve cinco policiais mortos e três feridos. A última morte registrada foi a do cabo da Polícia Militar, Felipe Brasileiro Pinheiro, de 34 anos, baleado em uma operação no Complexo do Alemão na última-quarta-feira. A Secretaria de Saúde e o Hospital Estadual Getúlio Vargas confirmaram a sua morte na manhã deste domingo.

Felipe foi o segundo PM a morrer no Rio em menos de 24 horas. Na tarde deste sábado, o PM Leandro de Oliveira, de 39 anos, morreu após ser baleado na cabeça durante um patrulhamento próximo a Estação de Triagem, em Benfica, na Zona Norte.

Na noite de terça-feira, o cabo Fred, do 25º BPM (Cabo Frio), foi baleado na perna esquerda durante uma ação na Favela do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele já recebeu alta.

Quarta-feira, o sargento Alexandre Balbino Silva, de 43 anos, do 37º BPM (Resende), foi morto a tiros em um posto de combustível localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Resende, no Sul Fluminense. Ele estava de folga quando viu pelo menos três bandidos armados apareceram no local, em outro veículo, e morreu em confronto.