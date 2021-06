Em segundo tempo eletrizante, Holanda vence a Ucrânia na estreia do Grupo C da Eurocopa Depois de bom primeiro tempo, mas sem conseguir marcar, Laranja aproveita erros da defesa ucraniana e soma os primeiros três pontos diante de seu torcedor

De volta a uma competição de elite depois de sete anos, a Holanda estreou na Eurocopa neste domingo com vitória. Jogando em casa, na Johan Cruyff Arena, em Amstedã, a Laranja bateu a Ucrânia por 3 a 2, em um segundo tempo emocionante. Wijnaldum, Weghorst e Dumfries fizeram para os donos da casa, enquanto Yarmolenko e Yaremchuk marcaram para os ucranianos.

DOMÍNIO LARANJA

Jogando em casa, e favorita ao primeiro lugar do grupo, a Holanda dominou a partida no primeiro tempo e teve as melhores chances de gol. A Ucrânia tentou se defender para definir suas jogadas em contra-ataques rápidos. A defesa holandesa, porém, evitou o perigo.

QUASE

Pressionando, a Holanda quase marcou em pelo menos três oportunidades, primeiro com Memphis Depay, depois com Wijnaldum, novo reforço do Paris Saint-Germain, ambas parando no goleiro Bushchan. A terceira foi com o ala-direito Dumfries, que recebeu cruzamento na segunda trave vindo da esquerda, mas, livre de marcação, mandou para fora.

OPORTUNISTA

No início do segundo tempo enfim saiu o gol holandês. Após falha da defesa ucraniana, Dumfries avançou pela direita e fez o cruzamento rasteiro. O goleiro Bushchan não conseguiu segurar e deu rebote para o meio. A bola sobrou para o capitão Wijnaldum, que chegou batendo de primeira para marcar.

Holanda fez bom segundo tempo (Foto: OLAF KRAAK / POOL / AFP)

OUTRA FALHA

Pouco depois do primeiro gol, a Holanda ampliou com mais uma falha da defesa ucraniana. Novamente o ala Dumfries foi ao ataque, mas Matviyenko tentou o desarme. A bola sobrou no pé do centroavante Weghorst, que bateu de primeira e ampliou.

EMPATE RELÂMPAGO

Sem desistir, a Ucrânia se lançou ao ataque em busca do empate, e conseguiu. Aos 30 minutos, Yarmolenko tabelou com Yaremchuk e acertou lindo chute no ângulo de Stekelenburg. Quatro minutos depois, Malinovskyi cobriu falta na área e Yaremchuk subiu para desviar de cabeça, deixando tudo igual.

Empate da Ucrânia foi em diferença de quatro minutos (Foto: PETER DEJONG / POOL / AFP)

SEM DESISTIR

Após sofrer o gol de empate, a Holanda não teve outra alternativa a não ser a busca pelo ataque e o time de Frank De Boer foi para cima. Aos 40 minutos, o defensor Aké, que saiu do banco de reservas, cruzou na segunda trave e o ala Dumfries dessa vez não desperdiçou, marcando o gol da vitória.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Grupo C, a Holanda encara a Áustria, enquanto a Ucrânia joga contra a Macedônia do Norte. Os dois jogos acontecem na quinta-feira.

