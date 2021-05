‘Em São Paulo nascemos, em São Paulo (re)nascemos’: Tricolor cria campanha em comemoração ao título

O São Paulo encerrou o jejum de quase nove anos sem títulos ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (23) e se sagrar campeão paulista de 2021. Após conquistar a taça, o Tricolor publicou em suas redes sociais uma campanha em homenagem ao título, com o título ‘Em São Paulo nascemos, em São Paulo (re)nascemos.

Entre as imagens, é possível ver o Morumbi, ver os torcedores e a taça do Paulistão com o título ‘Em São Paulo (re)nascemos’.

O Tricolor bateu o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi, com gols de Luan e Luciano. Em uma campanha incrível do treinador Hernán Crespo, o são-paulino voltou a saborear a vitória de um campeonato e voltou a gritar o ‘é campeão’ entalado na garganta.

