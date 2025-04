Em São Paulo, Incubus acerta ao escolher espaço pequeno com grandes emoções

Aconteceu nesta quinta-feira, 10, o show da banda Incubus em São Paulo pela turnê Morning View + The Hits. O evento foi dedicado a apresentar o álbum “Morning View”, de 2001 — um dos mais emblemáticos do grupo — na íntegra, bem como outros sucessos da carreira.

O show aconteceu no Espaço Unimed, na Barra Funda, com capacidade para 8 mil pessoas. Com boa acústica e organização, a escolha foi um acerto da banda, que reservou o espaço para fãs de longa data. Mesmo deixando de fora da setlist sucessos como “Megalomaniac” e “Stellar”, o grupo não deixou a energia da plateia cair nem mesmo durante as baladas lentas e menos conhecidas.

A apresentação começou com um faixa a faixa do álbum-título da turnê, levantando o astral com a sequência “Nice to Know You”, “Circles” e o sucesso “Wish You Were Here”. Nas últimas faixas, o vocalista Brandon Boyd ainda apresentou trechos de “In the Air Tonight”, de Phill Collins, e “Umbrella”, de Rihanna.

Apesar de demonstrar intimidade com a plateia e entrosamento com os colegas de banda — Mike Einziger, na guitarra, Jose Pasillas, na bateria, Nicole Row, no baixo, e o DJ Chris Kilmore — Boyd se limitou a proferir poucos “obrigados” e “boa noites” entre as músicas. Conciso, o vocalista não apresentou os membros da banda ou tirou tempo para discursar em homenagem à cidade.

‘The Hits’

A segunda parte do show foi dedicada à performance de sucessos de outros álbuns da banda. Na contramão das seis faixas apresentadas em Curitiba dois dias antes, em 8 de abril, o Incubus performou sete músicas, com algumas alterações. Saiu “Sick Sad Little World”, do álbum “A Crow Left Of the Murder”, e entraram “Vitamin”, do disco de 1997 “S.C.I.E.N.C.E”, e um cover de Glory Box, da banda Portishead.

O final foi triunfante com o single “Drive”, do álbum de 1999 “Make Yourself”. A música foi apresentada de maneira intimista, com Boyd, Nicole Row e Mike Einziger sentados à frente do palco com iluminação direta.

Agora, a banda segue para San Miguel, no Peru, onde se apresenta no Multiespacio Costa 21 em 12 de abril. Na sequência, Londres, na Inglaterra, na The O2 Arena, em 26 de abril.