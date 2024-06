Em São Paulo, Festival Salve o Sul reúne mais de 30 artistas brasileiros em prol dos gaúchos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/06/2024 - 13:10 Para compartilhar:

Com o intuito de ajudar o Rio Grande do Sul após o desastre climático que deixou milhares desabrigados, o festival beneficente Salve o Sul acontece nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo, com grandes nomes da música brasileira. Em 12 horas de shows, mais de 30 artistas se apresentam. O destaque vai para músicos como AMIGOS (Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo), Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Menos É Mais, Ferrugem, MC Daniel, Carlinhos Brown, Léo Santana, Ludmilla, Armandinho, Juliette e Vitor Kley. A iniciativa é da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE). O canal Multishow transmite, na íntegra, os dois dias de Salve o Sul; e no domingo, 9, a TV Globo exibe 90 minutos do festival a partir das 14h40. O primeiro dia de Salve o Sul acontece nesta sexta-feira, 7, com uma a apresentação de três horas do show AMIGOS. No domingo, o evento ocorre durante nove horas consecutivas — das 13h às 22h, sob o comando da cantora gaúcha Luísa Sonza.

A venda dos ingressos, sem nenhuma taxa de conveniência, acontece no site Eventim. Todo valor arrecadado será integralmente revertido em prol das vítimas do desastre climático do Rio Grande do Sul, auxiliando a população em situação de vulnerabilidade. 50% do valor será destinado em doações diretas de bens aos atingidos e os 50% restantes para instituições a serem definidas.

Serviço

Festival Salve o Sul

Endereço: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca, São Paulo

7 de junho: AMIGOS

Horário: das 20h às 23h. Abertura dos portões: 16h.

9 de junho: Luísa Sonza, Pedro Sampaio e convidados

Horário: das 13 às 22h. Abertura dos portões: 10h.

Vendas: www.eventim.com.br (até seis ingressos por CPF).

Classificação etária: Menores de 0 a 13 anos somente acompanhados de pais ou responsável legal.