Em Santa Catarina, Chapecoense derrota ABC pela Copa do Brasil

Atuando na Arena Condá, a Chapecoense não teve maiores dificuldades para derrotar o ABC de Natal por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira (2) na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

ACABOU! FLECHAAAAAAAAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSS! Com um gol de Anselmo Ramon e dois de Mike, a Chape venceu o ABC Futebol Clube por 3 a 1 e larga na frente na briga pela vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Atuação gigante e vitória com a CARA DA CHAPE!

#VamosChape pic.twitter.com/JH9gtz7gZL — Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 2, 2021

Com o resultado, o Verdão do Oeste só perde a vaga às oitavas de final da competição caso seja superado por no mínimo três gols de diferença pelos potiguares na próxima quarta-feira (9), no Frasqueirão, em Natal. Uma vitória do ABC por dois gols de diferença leva à disputa de penalidades máximas.

Mesmo após ser derrotado por 3 a 0 em casa pelo Bragantino na estreia da Série A e com o desfalque do atacante Perotti, a Chapecoense foi dona das ações no início da partida. E o primeiro gol não demorou a sair. Logo aos nove minutos, o centroavante Anselmo Ramon aproveitou o cruzamento e, com oportunismo, mandou para as redes. Depois, aos 33, saiu outro gol dos catarinenses. O atacante Mike aproveitou cruzamento da esquerda e a falha da zaga para ampliar.

Na etapa final, o ABC tentou uma reação. Aos 13 minutos, Netinho tentou cruzar da direita e quase acabou surpreendendo o goleiro Tiepo. Aos 15, Wallyson mandou uma bomba na cobrança de falta e forçou o goleiro do Verdão a fazer outra bela defesa. E, no lance seguinte, o árbitro Leandro Bizzio Marinho assinalou pênalti para o ABC após o zagueiro Derlan cortar de cabeça uma finalização de Helitão. A decisão do juiz foi equivocada, mas, mesmo assim, a infração foi confirmada. E o atacante Wallyson bateu a penalidade para diminuir a diferença. Naquele momento, o placar apontava 2 a 1 para os catarinenses. Porém, a reação do ABC durou muito pouco. Apenas quatro minutos depois, o atacante Mike mandou de cabeça para o fundo das redes para marcar o terceiro do Verdão do Oeste.

O próximo duelo da Chapecoense será no domingo (6) contra o Palmeiras, em São Paulo, pela segunda rodada da Série A do Brasileiro. No mesmo dia, o ABC visita o Treze, no Presidente Vargas, na Paraíba, pela primeira rodada da Série D.

Veja também