Em Salvador, incêndio em garagem de do consórcio destrói quase 60 ônibus

Um incêndio atingiu cerca de 60 ônibus do consórcio Integra que estavam na garagem do grupo na Avenida Santiago de Compostela, no Parque Bela Vista, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, dia 29.

O Corpo de Bombeiros da capital baiana informou que as chamas foram apagadas por volta das 4h30. Ainda não há informações sobre as causas do incidente. Ninguém ficou ferido, mas explosões foram registradas durante a madrugada. As chamas começaram em um veículo e se espalharam para os demais coletivos que estavam estacionados no pátio.

O prejuízo estimado chega a R$ 20 milhões. Pela manhã, a Secretaria de Mobilidade Urbana trabalhava para normalizar o sistema de transporte público de Salvador.