Em rota de colisão com ilha, iceberg ameaça pinguins e focas

LONDRES, 24 JAN (ANSA) – O maior iceberg do mundo, chamado pelos pesquisadores de A23a, está atualmente em movimento e poderá colidir com uma remota ilha britânica, o que colocará em risco milhares de pinguins e focas.

O gigantesco bloco de gelo, que pesa aproximadamente três trilhões de toneladas e tem o dobro do tamanho da região metropolitana de Londres, está a 280 quilômetros de distância da Geórgia do Sul, que é essa ilha do sul do Atlântico.

O perigo da colisão, que poderá despedaçar o iceberg, diz respeito principalmente aos pinguins-rei, focas e espécies marinhas raras que povoam a área aos milhões, entre a Geórgia do Sul e o arquipélago de Sandwich.

De acordo com pesquisadores, a aproximação da massa de gelo poderá bloquear rotas de alimentação essenciais para os animais.

Quanto aos humanos que estão na região, todos os pesquisadores e cientistas em missões temporárias serão evacuados caso surja a necessidade.

O A23a se desprendeu de uma plataforma de gelo na Antártida em 1986, mas seu avanço foi segurado pelo fundo do mar e por um vórtice oceânico. Contudo, ele voltou a se mexer no mês passado, o que colocou os dois remotos territórios em atenção. (ANSA).