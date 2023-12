Em Roma, Pedro Alonso promove spin-off de ‘La casa de papel’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/12/2023 - 19:50 Para compartilhar:

ROMA, 21 DEZ (ANSA) – Por Nicoletta Tamberlich – Berlim está de volta, mas à sua própria maneira audaciosa. Apesar de ser um personagem moralmente ambíguo, o irmão do Professor, com sua loucura, gostos elegantes, filosofias e uma mistura inesperada de fragilidades ocultas, é amado pelo público.

Quem conta isso é o próprio ator que lhe deu vida, o galiciano Pedro Alonso – nascido em Vigo, Espanha, em 1971 -, que foi a Roma promover o lançamento de “Berlim”, o spin-off da saga de Alex Pina, La Casa de Papel, que estreia em 29 de dezembro na Netflix.

Alonso confessou que, se pudesse voltar no tempo, seu sonho seria “atuar ao lado do maior e mais encantador dos atores, Marcello Mastroianni (em Roma, chegou a dar um mergulho à ‘Dolce Vita’ na Fontana di Trevi, para delírio dos fãs, em uma cena da próxima temporada), enquanto entre os diretores italianos, gostaria de ser dirigido por Nanni Moretti e Paolo Sorrentino.

Pedro Alonso fala sobre o amor tranquilo por sua parceira e sobre viagens, mas também sobre energia e meditação, xamanismo, e uma caminhada espiritual no México em busca de energia, paixão e febre criativa (“Eu pensava que tinha acabado com ‘La Casa de Papel’. Mas não, eu tinha muito a dizer”).

A série, com oito episódios, acompanha um roubos mais extraordinários do icônico personagem interpretado por Pedro Alonso, que retorna ao papel do hedonista e astuto Berlim, levando-o a reviver seus anos dourados, um período em que ele ainda não sabia estar doente e não estava preso dentro da Casa da Moeda espanhola.

Ao seu lado, também na capital, está sua nova gangue: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, um gênio da engenharia eletrônica; Tristán Ulloa (Fariña, Cocaine Coast) interpreta Damián, um professor filantropo e conselheiro de Berlim.

Sentado no hotel Hassler no topo da Escadaria da Praça da Espanha, o ator se move, gesticula, tem um sorriso leve estampado nos lábios, de modo que o interlocutor não sabe se ele está brincando, um pouco como o personagem que lhe deu grande popularidade.

Mas ele admite: “me sinto privilegiado, não sabíamos o que esperar, tudo correu bem. Estou em um momento de graça em minha carreira, viajei pelo mundo, conheci muitas pessoas, filmamos oito capítulos, também em Paris, em lugares mágicos. Também fiz um documentário, mas essa é outra história”.

Mas o que o motivou a aceitar o spin-off? “Certamente porque é um papel interessante, eu gosto de surpreender na atuação, em outra série eu também interpretei um padre”, diz.

“Quanto a Berlim, ele é egocêntrico, uma espécie de sociopata, perigoso, depois ele tinha essa doença degenerativa, mas neste prelúdio ainda não sabe. De qualquer forma, nele existe esse senso de família, é um romântico. Esta série é diferente, tem mais comédia, ele se tornou sentimental. É como se estivéssemos em um metaverso alternativo, outra galáxia, um tempo quântico diferente”, acrescenta.

“Tínhamos que estruturar Berlim sem mudá-lo completamente, mas conscientes de que a chave estilística era diferente. Como ator, foi muito estimulante. Senti imediatamente que esse personagem ainda poderia oferecer muito. Ele traz uma componente trágica a uma história muito romântica. Mas é uma série à parte, pode ser assistida sem ter visto um episódio de La Casa de Papel”, garante.

No elenco, Julio Peña Fernández é Roi, o fiel seguidor de Berlim; e Joel Sánchez interpreta Bruce, o incansável homem de ação da gangue.

Itziar Ituño (La Casa de Papel) e Najwa Nimri (La Casa de Papel) retornam como as policiais Raquel Murillo e Alicia Sierra, respectivamente.

Os oito episódios da série são dirigidos por Álex Pina e Esther Martínez Lobato.

“Há apenas duas coisas capazes de transformar um dia ruim em um dia fantástico: o amor e um dia de trabalho que rende milhões”. É assim que começa a história do período de ouro de Berlim, quando ainda não sabia estar doente e estava arquitetando um dos seus roubos mais extraordinários: fazer desaparecer, graças a um tipo de truque de ilusionista, joias preciosas no valor de 44 milhões de euros.

E para fazer isso, ele pede ajuda a “velhos amigos”, com quem já realizou golpes no passado. “Berlim tem uma organização oposta ao professor, muda de ideia a cada cinco minutos, anda na corda bamba”, diz Alonso.

Já Damián (Tristán Ulloa), um grande amigo de Berlim, “de dia é um acadêmico especializado em engenharia e física; no tempo livre, porém, é uma mente criminosa. A pessoa perfeita para transformar em realidade as ideias impossíveis de Berlim”.





