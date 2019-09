Em Roma, Lazio bate o Parma por 2 a 0 e sobe para o quinto lugar no Italiano

No último jogo da quarta rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebeu o Parma no Estádio Olímpico de Roma neste domingo à noite e venceu por 2 a 0, com gols do atacante italiano Ciro Immobile e do ala montenegrino Adam Marusic.

Com o resultado, o time azul da capital da Itália sobe para o quinto lugar da tabela de classificação, com sete pontos, um a menos que a rival Roma, quarta colocada.

No terceiro posto aparece o Napoli, com nove pontos. A líder Inter de Milão tem 12, dois a mais que a Juventus. O Parma, por outro lado, soma apenas três e está em 15º, perto da zona de rebaixamento.

O confronto deste domingo não exigiu muito dos donos da casa. Sem grandes dificuldades, a equipe de Roma abriu o placar logo aos oito minutos de jogo com Immobile, que bateu com precisão após receber lançamento rasteiro.

O primeiro tempo terminou com vantagem para a Lazio, que também foi dominante na segunda etapa. Aos 22 minutos, Marusic recebeu pelo alto e bateu na saída do goleiro para colocar números finais à partida.

O zagueiro brasileiro Luiz Felipe foi titular pelos donos da casa, que também contaram com o volante Lucas Leiva, ex-Liverpool e com passagens pela seleção brasileira, durante a maior parte do jogo.