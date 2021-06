Em Roma, Blinken ressalta ‘forte relação’ entre EUA e Itália

ROMA, 27 JUN (ANSA) – O secretário norte-americano de Estado, Antony Blinken, chegou à Itália neste domingo (26), onde cumpre agenda de três dias, e ressaltou a “forte relação” entre as duas nações.

“Feliz em estar na Itália para ressaltar a importância da união transatlântica e a forte relação EUA-Itália. Não vejo a hora de encontrar com meus homólogos, copresidindo a reunião da Coalizão para derrotar o EI [Estado Islâmico] e para participar da reunião ministerial do G20 em Matera”, escreveu Blinken em seu Twitter.

A agenda deste domingo incluiu um café da manhã com o chanceler italiano, Luigi Di Maio, e tem com principal compromisso uma reunião com o novo ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, na noite de hoje.

Já a segunda-feira (28) terá um encontro com o papa Francisco e a reunião da coalizão internacional para derrotar o Estado Islâmico – dois anos depois do encontro realizado em Washington.

A reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 está marcada para terça-feira (29) sob a presidência da Itália.

(ANSA).

