Em Roça recorde, com quase 800 milhões de votos, Luiza Ambiel é eliminada de A Fazenda

Em votação recorde na sexta Roça de A Fazenda, nesta quinta-feira (22), Luiza Ambiel foi eliminada do reality ao receber apenas 11,01% dos votos para permanecer.

Durante o programa, o apresentador Marcos Mion anunciou que eles tinham recebido mais de 799 milhões de votos do público nesta eliminação, superando o recorde de 600 milhões da Roça que eliminou a ex-panicat Carol Narizinho.

Com 18,62%, a funkeira MC Mirella foi a primeira a ser salva, deixando a disputa tensa entre Mateus Carrieri e Luiza. No entanto, ao ser divulgado o resultado final, Mateus recebeu a expressiva porcentagem de 70,37% da preferência do público para permanecer no jogo.

Na próxima semana, o peão Juliano, por ter vencido a prova do Fazendeiro, é quem abre os trabalhos para definir os próximos roceiros, sendo que ele próprio estará imunizado.

