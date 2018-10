Em RO, Expedito Junior (PSDB) e Cel.Marcos Rocha (PSL) vão ao 2º turno no governo

Com 93,35% das urnas apuradas, está definido que os candidatos Expedito Junior (PSDB) e Coronel Marcos Rocha (PSL) vão disputar o segundo turno em Rondônia. Expedito Junior do PSDB registrou 31,55% dos votos, enquanto o Coronel Marcos Rocha do PSL com 23,91%.

Em terceiro lugar, Maurão de Carvalho (MDB), com 22,54%, seguido por Vinícius Miguel (Rede), com 14,81%. Pimenta de Rondônia, do PSOL, ficou em quinto lugar, com 4,87%, Coronel Charlon (PRTB), com 2,58%. Pedro Nazareno (PSTU), Acir Gurgacz (PDT) e o Comendador Valclei (PMB) tiveram 0%. Os votos brancos somam 4,03% e os nulos 7,97%. Abstenções foram de 22,45% do total de eleitores.

O candidato Coronel Marcos Rocha (PSL) surpreendeu na votação. Em todas as pesquisas os candidatos Maurão de Carvalho (MDB) e Acir Gurgacz (PDT) apareciam na disputa com Expedito Júnior (PSDB).

Candidatos

Expedito Gonçalves Ferreira Junior (PSDB) nasceu em Guararapes (SP), em 10 de junho de 1963. Político e professor, foi vereador em Rolim de Moura (1984-1986), deputado federal por três mandados (1987, 1995-1998 e 1999-2003), sendo o mais jovem constituinte do Brasil e Senador pelo estado de Rondônia (2007-2009). Desde abril de 2011, é presidente estadual do PSDB.

Marcos Rocha (PSL), coronel da Polícia Militar, nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 3 de agosto de 1968, ingressou na carreira militar em 1989, quando aprovado em concurso público da PM de Rondônia. O candidato já foi diretor de escola militar em Porto Velho e secretário municipal de educação no município. Em dezembro de 2014 ocupou o cargo titular na Secretária de Estado da Justiça (Sejus).

Senado

Com 91,58% das urnas apuradas, os candidatos Marcos Rogério (DEM), com 23,85% dos votos, e Confúcio Moura (MDB), com 17,30%, estão tecnicamente eleitos para o Senado. Eles terão oito anos de mandato a partir do ano que vem.

Os dois eleitos deixaram para trás o candidato Jaime Bagattoli (PSL), com 15,64%, Jesualdo Pires (PSB), com 13,98%, Carlos Magno (PP), com 12,21%, Valdir Raupp (MDB), com 5,94%, Aluízio Vidal (Rede), com 4,07%, Pastor Edésio Fernandes (PRB), com 3,37%, Fabricio Jurado (Novo), com 2,63%, e Ted Wilson (PRTB), com 1,00%. Os candidatos Bosco da Federal (PPS), Fátima Cleide (PT) e Paulo Cadillac (PSTU) não registraram votos.

Marcos Rogério da Silva Brito nasceu em Ji-Paraná (RO), em 7 de julho de 1978, sendo atualmente deputado federal. Foi filiado ao PDT (2007-2016) e atualmente é filiado ao DEM. É relator do processo de cassação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Ele assumiu depois que Fausto Pinato (PRB) foi destituído do posto.

Confúcio Aires Moura nasceu em Dianópolis, Tocantins, em 16 de maio de 1948. É médico e político. Foi sargento pela polícia militar de Goiás. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), elegeu-se deputado federal por Rondônia por três vezes consecutivas, 1994, 1998 e 2002. Em 2004, foi eleito prefeito de Ariquemes, renunciando ao mandato de deputado. Foi reeleito para a prefeitura em 2008. Nas eleições estaduais de Rondônia em 2010 foi eleito, no segundo turno, governador do estado. Na eleição de 2014, foi reeleito para um segundo mandato como governador, onde ficou até 5 de abril de 2018, quando renunciou para se candidatar ao Senado, eleição de 2018.

Rondônia é o terceiro Estado mais populoso da Região Norte, com 1.787.279 habitantes.