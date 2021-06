Em ritmo de Axé, Denilson zoa Renata Fan após queda do Internacional na Copa do Brasil Ex-jogador e apresentadora do 'Jogo Aberto', da Band, entram na gozação em programa após derrota do Colorado para o Vitória. Treinador Miguel Ramírez é demitido

O clima de zoação tomou conta do programa “jogo Aberto”, na Band, nesta sexta-feira. A derrota do Internacional, clube da apresentadora Renata Fan, divertiu o comentarista e ex-jogador Denilson. O brincalhão dançou músicas de Axé para exaltar o triunfo do Vitória, da Bahia, contra o Colorado, por 3 a 1. O Rubro-Negro avança para a fase de Oitavas de Final.

– Que saudade que eu estava (de brincar com a renata Fan sobre derrotas do Internacional). Eliminado não fala. Ah, mainha, guarde essa frase. Eu falei, Renata. Eu avisei – disse Denilson, usando um chapéu rasta na cabeça. Ele ainda dançou músicas de Ivete Sangalo.

Segurando o riso, a apresentadora lamentou a eliminação do Internacional. Antes disso, nas redes sociais, Renata Fan descascou o clube colorado, que demitiu o treinador Miguel Ángel Ramírez após uma sequência negativa de jogos. Pela Brasileiro, no último domigo, o Inter perdeu de 4 a 1 para o Fortaleza.

– Eu avisei! Tragam o Abelão de volta! E continuaram com um projeto ruim! Não me iludo! Afundamos! Que venham as cornetas. São merecidas! Mais uma para aguentar! Inacreditável, outro leão nordestino digitou ela.

Em campo, o Internacional perdeu no agregado por 3 a 2 para o Vitória. Ramírez chegou ao clube gaúcho em janeiro desse ano com a moral do bom trabalho realizado no Independiente del Valle que teve como principal resultado o título da Copa Sul-Americana de 2019, o primeiro em todos os âmbitos na história da equipe equatoriana.

