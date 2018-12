Em revanche, Djokovic bate Khachanov em torneio de exibição

Em clima de revanche, o sérvio Novak Djokovic superou nesta sexta-feira o russo Karen Khachanov em torneio de exibição disputado em Abu Dabi. O número 1 do mundo, derrotado pelo rival na final do Masters 1000 de Paris, derrotou o russo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com a vitória, Djokovic avançou à final da competição, chamada de Mubadala World Tennis Championship. No sábado, o sérvio vai duelar com o sul-africano Kevin Anderson, numa reedição da final de Wimbledon deste ano. Mais cedo, nesta sexta, Anderson venceu de virada Rafael Nadal – foi o retorno do espanhol às quadras após lesões.

Ainda exibindo a forma física e técnica que lhe rendeu o topo do ranking na temporada 2018, Djokovic deu poucas chances ao 11º colocado do mundo. O sérvio perdeu o saque apenas uma vez na partida, ainda no set inicial, mas fechou a parcial sem maiores dificuldades. Ao todo, o líder do ranking obteve quatro quebras na partida.

Djokovic encerrou a temporada com o vice-campeonato do ATP Finals, em novembro, em Londres. Apesar da derrota para o alemão Alexander Zverev na decisão, o sérvio terminou o ano em alta, após os títulos de Wimbledon e do US Open. Além disso, retornou ao topo do ranking.

Com esta boa sequência, o sérvio deve começar a temporada 2019 como o principal candidato aos grandes títulos do ano, a começar pelo Aberto da Austrália, que terá início no dia 14 de janeiro, em Melbourne.