Em reunião da OMC, ministro destaca importância de regras de subsídios

O ministro das Relações Exteriores Carlos Alberto França participou hoje (5) de reunião informal da Organização Mundial do Comércio (OMC), realizada em Paris. O encontro foi realizado paralelamente aos trabalhos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em nota, o Itamaraty informou que o ministro destacou no encontro a importância no avanço das discussões sobre as regras de subsídios industriais e agrícolas para equilibrar a concorrência e reduzir as distorções no comércio internacional.

A pasta espera que a 12ª Conferência Ministerial da OMC, que será realizada em novembro, em Genebra, seja uma oportunidade para que a organização possa retomar a capacidade de “promover o comércio aberto e justo”, além da inclusão de temas relacionados à saúde, agricultura e subsídios à pesca.

“O Brasil trabalha ativamente por uma reforma ambiciosa da OMC, que englobe seus três pilares: negociação e liberalização; transparência e monitoramento; e solução de controvérsias. No entendimento brasileiro, a OMC precisa adequar-se aos novos tempos, sem descuidar do avanço em temas tradicionais, sobretudo a agricultura, cujo mandato negociador pouco progrediu desde a criação da organização”, diz nota do Itamaraty.

