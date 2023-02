Em reunião com ministros, secretário do RS pede apoio contra efeitos da estiagem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 17:39 Compartilhe

São Paulo, 9 – A prolongada estiagem no Rio Grande do Sul foi tema de reunião na quarta-feira, 8, entre os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, com parlamentares, prefeitos, representantes de entidades e produtores rurais do Estado.





“Precisamos de ações transversais entre os vários ministérios, entre os três entes federativos e a sociedade civil organizada para encaminharmos medidas emergenciais, como a prorrogação de dívidas, de custeio, de financiamento, mas equalizar isso no Tesouro é importante para que não se torne uma bola de neve impagável para os produtores”, disse em nota o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, as principais demandas do setor são fornecimento de cestas básicas, recursos para a construção de cisternas e qualificação dos produtores para operar os equipamentos, recursos para a compra de grãos para alimentação animal e a prorrogação das parcelas vincendas dos financiamentos federais.

Segundo ele, até o momento 261 municípios gaúchos declararam situação de emergência, sendo que 128 já foram reconhecidos pela União. “O problema da estiagem vem se agravando a cada ano. Isso já é pauta do nosso governo para que a gente mude a realidade do Rio Grande do Sul no que diz respeito à crise hídrica e que isso não seja só pauta no momento do desespero, como estamos vendo hoje”, disse o secretário.





