Em reta final, Vasco pegará rival por vaga na Sul-Americana e ameaçados de degola

Com longo de tempo de preparação pela frente para o seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro, tendo em vista o fato de que o clássico contra o Flamengo, válido pela 34ª rodada, foi antecipado para o último dia 13, o Vasco terá pela frente em sua reta final da competição o Bahia, um rival direto por uma vaga na Copa Sul-Americana, o Grêmio e dois clubes que estão ameaçados de rebaixamento: o Cruzeiro e a Chapecoense, hoje respectivos 16º e 19º colocados da tabela de classificação.

Antes destes confrontos, o time vascaíno enfrentará o São Paulo no próximo dia 28, no Morumbi, pela 35ª jornada do torneio nacional, na qual reencontrará um adversário que está na briga para assegurar um lugar na Copa Libertadores e foi superado por 2 a 0 pelo time comandando por Vanderlei Luxemburgo no primeiro turno do Brasileirão.

Ao empatar por 1 a 1 com o Goiás na última segunda-feira, em São Januário, no fechamento da 33ª rodada, o Vasco chegou aos 44 pontos e ficou na 10ª posição da competição, da qual também está muito perto de livrar o risco mínimo de rebaixamento, que, matematicamente, ainda existe para a equipe.

Após encarar os são-paulinos na capital paulista, o time cruzmaltino vai medir forças com o Cruzeiro no dia 2 de dezembro, em casa, e depois viaja até Salvador para pegar o Bahia, no dia 5, pela penúltima rodada. E o compromisso final pelo Brasileirão será no dia 8, em São Januário, diante da Chapecoense, atual penúltima colocada, que corre sério risco de ser rebaixada já nos seus próximos duelos.

Penúltimo oponente dos vascaínos no torneio nacional, o Bahia tem os mesmos 44 pontos do clube carioca e ocupa a nona posição. Goiás, com 43 pontos, Fortaleza (42) e Atlético-MG (41), hoje respectivos 11º, 12º e 13º colocados, são os outros clubes que hoje ocupam a zona de classificação à Copa Sul-Americana.