Em resposta a sócios de oposição do Vasco, 777 Partners defende votação da SAF: ‘Expressivos números’

No último sábado, dois sócios do Vasco vinculados ao grupo Fuzarca notificaram extrajudicialmente a 777 Partners. No documento, alertas relativos a irregularidades que veem no processo, principalmente nas ações judiciais que movimentam o clube desde a posse de Jorge Salgado até os dias que antecederam a AGE do último domingo. Na Assembleia Geral Extraordinária, os sócios do Cruz-Maltino aprovaram a venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube para a empresa estadunidense. E a companhia respondeu aos associados.

– A maior assembleia da grandiosa história do CRVG, na qual 3.898 associados (quase 80%) deliberaram favoravelmente à operação societária que entabulamos com o CRVG. Entendemos que a deliberação inconteste pela Assembleia Geral, especialmente por expressivos números, extingue qualquer dúvida que poderia existir sobre a operação a ser levada a efeito. Por fim, ressaltamos que mantemos relação jurídica com CRVG e que, neste aspecto, apresentamos a nosso futuro sócio na Vasco-SAF todos os documentos necessários à realização da operação dentro do que nos exige a lei e o Estatuto do CRVG – diz o documento.

Nas duas semanas que antecederam a votação, sete processos movimentaram e ameaçaram a realização do evento. Desde a aprovação, contudo, o Cruz-Maltino vem constituindo a SAF e os novos chefes do departamento de futebol começaram a dar as caras.

