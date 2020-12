Em reestruturação, Disney renova com narrador Nivaldo Pietro

Em meio a reestruturação dos canais Fox Sports e ESPN, a Disney renovou com mais um funcionário: Nivaldo Pietro. Um dos 50 nomes que estão com o contrato vencendo, o narrador terá seu vínculo prolongado e ficará mais alguns anos nos canais esportivos da empresa. A informação é do site “UOL”.

Nivaldo Pietro se junta a mais de 20 nomes que seguirão nos canais Disney: Oswaldo Pascohal, Fábio Sormani, João Guilherme, Vinícius Nicoletti, Gustavo Berton, Fernando Nardini, William Tavares, Felippe Facincani Felipe Motta, Luciano Amaral, Gustavo Hofman, Leonardo Bertozzi, Marcela Rafael, Rodrigo Bueno, Carlos Simon, Zinho, Mariana Spinelli, Rafael Marques, Abel Neto e Guilherme Giovanonni.

Já outros nomes foram confirmados de que não continuarão no Fox Sports e ESPN: Fernando Caetano, Bruna Carvalho, Álvaro Loureiro, Flávio Winick, Flávio Amendola, André Cavalcante, Diego Bertozzi, Edmundo, Jackson Pinheiro, Rodrigo Cascino, Gudryan Neufert e José Eduardo Savóia.

Procurada pelo LANCE!, a Disney emitiu um comunicado exclusivo e afirmou que passa por um processo de transformação interno, e a reformulação de seu quadro de funcionários faz parte do planejamento.

– Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da Companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes – diz a nota.

O Fox Sports também sofreu mudanças nos últimos dias em seu alto escalão, segundo publicado pelo “UOL” e confirmado pelo LANCE!. A unificação com a ESPN segue a todo vapor, algo que foi visível nos últimos meses com mudanças realizadas pela Disney com a intenção de mostrar que os canais, um dia rivais, hoje são “irmãos”.

Desde que a fusão foi sancionada pelo Cade, a Disney foi obrigada a manter a Fox Sports em pleno funcionamento até o dia 31 de dezembro de 2021. Depois dessa data, a empresa pode devolver a marca aos seus antigos donos ou então negociá-la com outros interessados.

