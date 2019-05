Em reencontro de Tardelli com Atlético-MG, Grêmio busca 1ª vitória no Brasileirão

No reencontro de Diego Tardelli com o Atlético-MG, o Grêmio tenta espantar a má fase e, enfim, vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho enfrenta a equipe mineira neste sábado, às 19 horas, em Porto Alegre, em jogo válido pela sexta rodada.

O Grêmio ainda não deslanchou no Brasileirão. Em cinco jogos, perdeu três, um deles uma virada incrível por 5 a 4 que sofreu para o Fluminense em casa, e empatou dois. Por isso, está apenas na 19ª colocação, com dois pontos, à frente apenas do Vasco por ter saldo de gols superior.

Muito cobrado, o técnico Renato Gaúcho se apoia em seu sucesso recente no comando da equipe para minimizar as críticas em relação ao desempenho ruim e ao jejum de vitórias do Grêmio, que, somando o empate sem gols com o Juventude na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, já chega a seis partidas. O treinador chamou os críticos de “cornetinhas” e disse que os seus comandados não vão demorar a vencer e a arrancar na temporada.

Para quebrar o jejum de triunfos, o time gaúcho conta com o retorno de Diego Tardelli, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. Se for escolhido para jogar, o atacante enfrentará seu ex-clube pela primeira vez desde que retornou ao futebol brasileiro. Tardelli fez sucesso no Atlético-MG, pelo qual foi campeão do Campeonato Mineiro, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil antes de se transferir para o Shandong Luneng, da China.

O atacante mostrou gratidão à sua ex-equipe, mas disse querer voltar aos gramados com gols. “Quis o destino que eu voltasse contra o Galo, mas tenho de fazer o meu melhor. O carinho pelo Atlético-MG sempre será grande, pois foi um clube que ajudou a mudar a minha carreira. Mas preciso voltar a jogar, preciso fazer gols. Quem sabe possa ser no sábado”, afirmou.

Em contrapartida, o Grêmio não terá Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rômulo deve ser o parceiro de Maicon no meio de campo. Geromel, apesar de não ter participado do último treinamento, não preocupa e estará em campo, ao contrário de Luan, que tem um estiramento na coxa e será desfalque. Paulo Miranda, Kannemann, Cortez e Marcelo Oliveira, todos machucados, completam a lista de desfalques.