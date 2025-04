Em recuperação, papa Francisco faz aparição surpresa na Praça de São Pedro

O Papa Francisco, em convalescença após sua longa hospitalização devido a uma pneumonia bilateral, fez uma aparição surpresa na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (6), para saudar e abençoar os fiéis.

“Bom domingo a todos. Muito obrigado”, disse o papa de 88 anos após uma missa dedicada aos enfermos.

O pontífice argentino apareceu em uma cadeira de rodas e com cânulas de oxigênio nasal, duas semanas após sua alta do hospital Gemelli de Roma.

Sua voz estava frágil, mas mais audível do que quando deixou o hospital.

Diante de milhares de câmeras e celulares, o jesuíta abençoou os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Em seguida, cumprimentou, um a um, algumas pessoas atrás do altar.

Embora o Vaticano tenha informado sobre melhoras no estado de saúde do pontífice nos últimos dias, sua aparição pública, a primeira no Vaticano desde sua hospitalização em 14 de fevereiro, não havia sido anunciada.

Em teoria, Francisco deve passar por um período de convalescença de dois meses com repouso rigoroso, nenhuma atividade pública e nenhum contato com os fiéis, para limitar o risco de uma recaída.

Durante sua internação, os médicos informaram que sua vida estava em perigo em duas ocasiões.