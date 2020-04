Em recuperação, ouro fecha em alta após petróleo ter afetado commodities em geral

Os contratos futuros do ouro fecharam em alta nesta quarta-feira, 22, em um movimento de recuperação, após as quedas históricas dos preços do petróleo nos últimos dois dias terem pressionado todo o complexo de commodities. O ouro para junho subiu 2,99%, a US$ 1.738,3 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), recuperando a marca acima dos US$ 1.700.

O tom nos mercados globais é de recuperação hoje, após o petróleo ter operado abaixo de US$ 0 pela primeira vez na história, em meio a um descompasso entre oferta e demanda, devido à pandemia de coronavírus. “O ouro também provou não estar imune à ampla oferta de venda nos mercados ontem e caiu”, comentam analistas do Commerzbank. Para o banco alemão, nesta terça os investidores venderam o metal precioso para cobrir perdas em outros ativos.

Já a recuperação do ouro hoje faz a commodity destoar do desempenho de outros metais preciosos, segundo o Commerzbank. “O ouro está provando ser uma rocha em comparação com outros metais preciosos”, diz a instituição.

Segundo Jim Wyckoff, analista da Kitco, o ouro também é impulsionado nesta quarta por especulações no mercado de que “alguns investidores e mercados financeiros asiáticos foram gravemente impactados pelo colapso dos preços do petróleo nesta semana”, o que aumenta a busca por segurança.