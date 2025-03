Em recuperação de lesão na coxa esquerda, Neymar faz trabalhos no gramado do CT do Santos

O atacante Neymar deu continuidade à sua transição física no CT Rei Pelé, em Santos, e fez trabalhos no gramado neste sábado, enquanto o resto do elenco realizou um treino comandado pelo técnico do time, Pedro Caixinha.

A expectativa é que Neymar, que se recupera de edema na coxa esquerda, esteja à disposição do técnico português para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, no domingo, contra o Vasco, em São Januário. Ele não joga desde o início de março, na vitória por 2 a 0 sobre Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Neymar ficou no banco na partida contra o Corinthians, em São Paulo, pela semifinal do Estadual, mas devido à condição física não entrou na partida para tentar evitar a eliminação do time no Paulista. Depois de desfalcar o Santos, ele acabou cortado da seleção brasileira, que venceu a Colômbia, na quinta-feira, e encara a Argentina, na terça-feira, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

Durante a folga de três dias do elenco do Santos, o camisa 10 treinou fisicamente em sua casa em Mangaratiba, no Rio. Como não houve uma ruptura muscular, a estratégia de recuperação adotada pelo Santos tenta prevenir um novo desgaste e consequente agravamento da lesão. O corte na seleção brasileira fez com que Neymar tivesse mais tempo para melhorar seu condicionamento físico.

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026. O Santos volta à elite do Campeonato Brasileiro depois do rebaixamento em 2023 e da campanha vitoriosa na Série B no ano passado.