Em recuperação após cirurgia de emergência, Pitty faz show sentada: ‘Desistir nunca foi opção’

A baiana Pitty, 46 anos, surpreendeu os fãs ao se apresentar no Festival de Inverno do Rio, na noite do último sábado, 13, na Marina da Glória, quando subiu ao palco para cantar sentada. Ela passou por uma cirurgia de emergência no início do mês, quando precisou cancelar três shows por conta do procedimento.

“Esse é um formato inusitado definido aos 45 do segundo tempo para que nós pudéssemos estar aqui. Desistir nunca foi uma opção”, disse a artista, sem dar detalhes sobre o procedimento ao qual foi submetida.

Cantora Pitty passa por cirurgia de emergência; shows foram cancelados

“Eu aceito e aproveito quando a vida me coloca em novos lugares. Eu confesso que eu estava quase chamando o MST para fazer uma reintegração de posse desse corpo, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso junto aqui hoje”, disse ela, que recebeu o carinho do público presente.

A cantora precisou passar por uma cirurgia de emergência no último dia 2, e cancelou uma série de shows que faria naquela semana.

Através do Instagram, a equipe da artista comunicou que ela precisaria ficar 10 dias em recuperação.

“Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07, em Volta Redonda/RJ, 05/07, em Sorocaba/SP, e 06/07, em Divinópolis/MG”, dizia a nota.