Em reapresentação, Diego Alves e Diego fazem trabalho de recuperação no Flamengo

Embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, na última sexta-feira, e após dois dias de folga, o Flamengo se reapresentou nesta segunda. O técnico Dorival Júnior comandou um trabalho no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o clássico diante do Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques na partida em São Paulo, o goleiro Diego Alves e o meia Diego trabalharam separados do grupo. Diagnosticados com lesões musculares, os jogadores realizaram exercícios específicos no Centro de Excelência em Performance do Flamengo e seguiram em recuperação. Eles não devem estar à disposição no clássico.

Sem eles, Dorival dividiu o elenco para trabalhos específicos de defesa e de ataque na primeira parte do treino desta segunda. Depois, os dois grupos se uniram e realizaram uma movimentação de ataque contra defesa em campo reduzido.

O triunfo de sexta no Itaquerão recolocou o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra chegou a 52 pontos, na terceira colocação, a quatro do líder Palmeiras.