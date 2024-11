Em rara aparição nas redes, Renata Lo Prete faz declaração de aniversário para marido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 14:29 Para compartilhar:

A jornalista Renata Lo Prete, reconhecida por ter uma postura pública discreta, utilizou as redes sociais para se declarar ao marido, que completa 57 anos nesta segunda-feira, 18. A âncora do Jornal da Globo é casada com o também jornalista Melchiades Filho desde 1992. Por meio do Instagram, Renata postou uma mensagem carinhosa, parabenizando o companheiro pelo aniversário.

“Hoje é dia da pessoa que ao nascer, sabe-se lá como, engoliu uma bússola, e desde então vem compartilhando generosamente com família, amigos e uma legião de companheiros de trabalho seu extraordinário senso de direção e propósito. Viva você! Lucky me [sorte a minha]”, vinculou Lo Prete em seu perfil.

Outros colegas de profissão, como os âncoras César Tralli e Andreia Sadi, comentaram na publicação do casal para celebrar o aniversariante. “Viva”, disseram ambos.

Renata Lo Prete, que possui 60 anos, raramente faz aparições nas redes sociais, com poucas fotos dos filhos e do marido. Em uma dessas ocasiões, a jornalista postou um comentário sobre o show do ex-Beatle Paul McCartney – evento que aproveitou ao lado de Melchiades.

“Viemos de longe, Melchiades e eu, para declarar amor ao Paul, e ele retribuiu com uma noite inesquecível. Vídeo cortesia da Ana Paula Araujo, pois ‘bom dia’ e ‘boa noite’ se encontraram por acaso no meio da pista, e foi a coisa mais linda”, celebrou a jornalista na época.