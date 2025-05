Em rara aparição, Ana Paula Arósio lembra perrengue com Edson Celulari

Em rara aparição, a atriz Ana Paula Arósio, contou sobre um perrengue que passou ao lado de Edson Celulari. A revelação aconteceu durante sua participação no videocast O Futuro Já Começou, que celebra os 100 anos do Grupo Globo.

A situação inusitada, segundo ela, foi vivida em Amsterdã, na Holanda, durante as gravações da novela Páginas da Vida. “Deu uma coisa de consumismo, assim, todo mundo saía, comprava coisas. E eu não comprava nada. No final do dia, todo mundo: ‘Ah, olha o que eu comprei, olha’. E eu: ‘Ah, né, não deu vontade’”.

No entanto, a situação mudou quando ela encontrou uma loja inusitada. “Aí eu comprei uma sela. Eu falei: ‘Eu vou comprar uma sela, vou levar a sela para o Brasil’”. Na hora de pagar, ela passou por um imprevisto. “Na hora de passar o cartão… nada. Eu esqueci de desbloquear os cartões. Não passava, não passava”.