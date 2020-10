Em queda livre, Vasco e Cano tentam acabar com jejum diante do Bahia no Pituaçu

Abalado pela goleada diante do Atlético-MG, por 4 a 1, com desfalques importantes e sem vencer já cinco jogos, curiosamente desde que o artilheiro Cano parou de marcar, o Vasco junta os cacos para pôr fim à queda livre no Brasileirão. Do G4, o time foi parar no nono lugar. Buscará a reabilitação às 19h15 em Pituaçu, diante do não menos instável Bahia.

Apesar de os baianos estarem na porta da zona de rebaixamento, o duelo não será nada fácil aos vascaínos. O time de Ramon Menezes sofre quando não tem os meias Benítez e Andrey. Sem eles, o artilheiro Cano costuma ser pouco municiado no ataque. E ambos estão suspensos. Vinícius, boa opção para ser substituto, é dúvida, e Bruno César foi para o Penafiel.

Ciente que carece de armador, o Vasco está trazendo Patrick, do Grêmio. Mas enquanto não ganha reforços, Ramon tenta reerguer o time, que iniciou muito bem o Brasileirão. Fellipe Bastos e Bruno Gomes devem ser os responsáveis por conduzir o time ao ataque na busca da “volta por cima”.

São cinco jogos sem triunfos do Vasco – contando a Copa do Brasil. Desde que o artilheiro Cano parou de fazer seus gols (o último nos 3 a 2 sobre o Botafogo), a equipe deixou de encontrar o caminho das vitórias e despencou na tabela. A aposta é que desencante em Salvador.

Mas o retrospecto recente na casa do Bahia também joga contra. Desde 2013 que o Vasco não triunfa em Pituaçu. São seis jogos de jejum. Como o momento dos baianos é ruim, explorar um possível nervosismo dos jogadores rivais é uma estratégia.

Ramon assumiu a responsabilidade da derrota por 4 a 1 diante do Atlético-MG. Absorveu toda a culpa para não abalar o psicológico do grupo. Quer todos sem peso na consciência e focados apenas em reencontrar o caminho das vitórias.

