Em queda livre, Náutico perde do Avaí em Florianópolis e sai do G4 da Série B

A derrocada do Náutico no Campeonato Brasileiro da Série B continua. Na noite deste sábado, o time pernambucano, antes líder, perdeu a quarta seguida, dessa vez para o Avaí, por 2 a 0, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC) pela penúltima rodada do primeiro turno.

A sequência de cinco jogos sem vitória fez o Náutico não só deixar a liderança como também o G4, zona de acesso. O time está na sexta colocação, com os mesmos 30 pontos do Avaí, que pulou para o quinto lugar por causa do saldo de gols (6 a 5).

A partida começou bastante estudada e concentrada no meio de campo. Tanto que a primeira boa oportunidade só aconteceu aos 29 minutos. Vinícius recebeu na entrada da área do Avaí e finalizou rasteiro para defesa de Gledson.

A resposta dos donos da casa veio na sequência. Copete escapou pela esquerda e cruzou rasteiro. O goleiro Alex Alves interceptou antes que Getúlio completasse para o gol vazio. Nos minutos finais, o Avaí ainda esboçou uma pressão, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado.

Logo aos 40 segundos da etapa final, Alex Alves fez milagre em chute de Vinícius Leite e evitou o gol do Avaí. Aos seis, Brayan recebeu o segundo amarelo e deixou o Náutico com um a menos. Três minutos depois, em confusão dentro da área, Yago mandou contra as próprias redes.

Na sequência, Alex Alves, que falhou no gol do Avaí, fez grande defesa em chute de Vinícius Leite, que ainda acertou a trave. O Náutico partiu em busca do empate e deu o contra-ataque para o adversário. Em um desses lances, Vinícius Leite finalizou em cima do goleiro.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, João Lucas bateu colocado de fora da área e encobriu Alex Alves, que, apesar de tocar na bola, não conseguiu fazer a defesa e evitar o segundo gol.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, pela última rodada do primeiro turno. O Avaí faz confronto direto contra o Sampaio Corrêa, às 21h30, no Castelão, em São Luis (MA), e o Náutico recebe o Cruzeiro, às 19 horas, nos Aflitos, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 NÁUTICO

AVAÍ – Glédson; Edilson (João Lucas), Rafael Pereira, Betão e Diego Renan; Bruno Silva (Jean Cléber), Marcos Serrato (Valdívia) e Lourenço; Renato (Wesley Soares), Getúlio e Copete (Vinícius Leite). Técnico: Claudinei Oliveira.

NÁUTICO – Alex Alves; Hereda, Yago, Rafael Ribeiro e Bryan; Matheus Trindade (Luiz Henrique), Djavan e Jean Carlos (Tailson); Matheus Carvalho (Rafinha), Caio Dantas (Iago) e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Yago, contra, aos nove, e João Lucas, aos 47 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

CARTÕES AMARELOS – Edilson (Avaí); Bryan (Náutico)

CARTÃO VERMELHO – Bryan (Náutico)

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

