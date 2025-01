Em que condições físicas Neymar chegaria para jogar pelo Santos?

A possível transferência de Neymar para o Santos tem gerado grande expectativa no futebol brasileiro e faz o torcedor do time alvinegro sonhar com novos momentos de glória. Mas, afinal, em que condições físicas o atacante de 32 anos chegaria para defender o clube da Vila Belmiro?

Contratado em agosto de 2023 pelo Al-Hilal do PSG, por 90 milhões de euros (R$ 565 milhões na cotação atual), Neymar sofreu dois meses depois uma ruptura de ligamento do joelho esquerdo que o deixou pouco mais de um ano fora de atividade. A lesão aconteceu durante jogo da Seleção Brasileira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Ele fez apenas sete partidas com a camisa do time árabe desde sua chegada. A última vez em que disputou um jogo completo foi em 3 de outubro de 2023, na vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, do Irã, pela Champions League da Ásia (fez um gol naquela ocasião).

TEMPORADAS INATIVAS

No final de 2024, já recuperado, Neymar participou de dois jogos com o Al-Hilal e somou 42 minutos em campo. Pouco mais de duas semanas depois, teve constatada nova lesão, desta vez na coxa direita, e ficou afastado por quase dois meses. O ano de 2023 já havia sido o menos ativo da carreira do atacante, com apenas 17 atuações por clubes e pela Seleção.

Em 30 de dezembro de 2024, Neymar participou de amistoso contra o Al Fayha, 17º colocado do Campeonato Saudita, e ajudou o Al-Hilal a vencer por 2 a 0. O camisa 10 fez o gol que abriu o placar, com assistência de Malcom, e participou do segundo gol ao fazer um corta-luz que ajudou o compatriota a receber a bola para finalizar e ampliar o placar.

Já no início deste ano, ele não participou do primeiro treino do time em 2025 por conta de uma dor no estômago, conforme informado pelo próprio clube saudita em uma publicação nas redes sociais. O brasileiro não foi relacionado em nenhum compromisso do Campeonato Saudita até aqui.

FORA DO CAMPEONATO SAUDITA

Na última quinta-feira, o técnico Jorge Jesus afirmou que Neymar não deve ser inscrito na liga nacional, o que aumentou as especulações sobre a saída do atleta da equipe. O prazo para registrá-lo na competição vai até 31 de janeiro e ele poderia ainda atuar pela liga asiática e, entre junho e julho, pelo Mundial de Clubes.

“Não está fácil. Ele (Neymar) vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe”, afirmou Jesus.

Pelo Santos, Neymar disputou 225 partidas, entre 2009 e 2013. Foram 136 gols, 64 assistências e seis títulos com a camisa alvinegra: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).

O atacante tem contrato com o Al-Hilal até o meio do ano e precisaria abrir mão de parte dos 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que ainda tem a receber do atual clube para defender o Santos já no primeiro semestre de 2025.