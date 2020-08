Em quarto coletivo após dar à luz, Laura Keller brinca: “Cada um chora em uma hora diferente”

A modelo Laura Keller, que deu à luz seu primeiro filho, Jorge Emanuel, nessa segunda-feira (3), contou em publicação no Instagram que tem ficado em um quarto coletivo do hospital e relatou como tem sido as noites no cômodo cheio de bebês.

“Estou apaixonada, não consigo tirar os olhos dele. Estou na maternidade Maria Amélia em um quarto coletivo com todas as mamães aqui com os seus pacotinhos de amor. Cada um chora em uma hora diferente. É maravilhoso (risos). Essa madruga, o Jorge Emanuel chorava, quando parava a Jasmin começava, quando parava, o Miguel começava, parava, o Tomás começava. Um círculo de choradeira. Mas passaria por tudo de novo”, contou Laura.

