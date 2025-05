Em prova caótica, Norris vence corrida sprint do GP de Miami

ROMA, 3 MAI (ANSA) – Em uma prova caótica nos Estados Unidos, o piloto Lando Norris, da McLaren, venceu neste sábado (3) a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1.

A chuva, que influenciou na retirada do monegasco Charles Leclerc, pois bateu sua Ferrari antes mesmo do início, atrasou a largada em cerca de 30 minutos. A prova teve apenas 18 voltas e foi marcada por três batidas, uma delas no pit lane.

O australiano Oscar Piastri, parceiro de equipe de Norris, completou a corrida em segundo lugar e Lewis Hamilton, da Ferrari, conseguiu ficar em terceiro.

O italiano Andrea Kimi Antonelli, que largou na pole position, não iniciou bem a corrida e viu seu GP ser arruinado por uma batida dentro dos boxes com Max Verstappen, da Red Bull.

Por fim, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou a sprint em 15º. (ANSA).