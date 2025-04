Em protesto contra Elon Musk, grupo destrói Tesla em Londres; veja vídeo

Um veículo da Tesla foi destruído em Londres nesta semana em protesto por conta das ações de Elon Musk, bilionário que é dono da montadora e agora um homem da administração do Governo Trump.

+Principal assessor comercial de Trump baixa a temperatura de confronto com Musk

O grupo responsável pelo protesto se chama Everyone Hates Elon (Todo Mundo Odeia o Elon, em tradução literal).

“Estamos dando às pessoas comuns a chance de mostrar como se sentem em relação a Elon Musk e suas opiniões odiosas”, disse o grupo.

Os participantes se reuniram no estúdio Hardess, no sul de Londres para revezar-se batendo no carro com marretas e tacos de beisebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Everyone Hates Elon (@everyonehateselon_)



O veículo elétrico destruído custa cerca de £14 mil na Europa e será leiloado nas próximas semanas, e toda a renda será destinada a instituições de caridade que mantêm bancos de alimentos.

O carro destruído foi um Tesla Model S do ano de 2014, doado por uma pessoa que preferiu não se identificar. O veículo não estava mais em circulação e seria descartado.

Talia Denisenko, escritora de 32 anos, vestia uma bandeira da Ucrânia enquanto golpeava o capô do carro ao som de Hit Me Baby One More Time, de Britney Spears, que tocava em um alto-falante.

“Minha família é ucraniana e Elon Musk quer nos manter ocupados”, disse ela ao jornal britânico The Guardian. “As coisas estão muito desanimadoras no momento. Isso aqui é um pouco de terapia.”

“Musk está agindo de maneiras que violam nossa constituição. Estou muito preocupada com o que estou vendo — ele está desmontando agências e cortando a USAID. Isso foi realmente catártico. Normalmente não sou de destruir coisas, mas isso foi muito bom”, disse Alice Rogers, pesquisadora da Universidade de Cambridge de 24 anos, ao veículo do Reino Unido.

Posicionamento político de Elon Musk tem afetado a Tesla

Após se tornar um membro do governo Trump, apoiar o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e supostamente fazer um gesto nazista, Elon Musk tem atraído problemas para os seus negócios.

Em janeiro deste ano as vendas da Tesla na Europa despencaram 45% em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando com menos de 10 mil veículos vendidos no total.

Analistas estimam que a Tesla pode ter perdido pelo menos 10% de sua base futura de clientes devido ao comportamento controverso de Musk. O JPMorgan Chase já citou o envolvimento de Musk no governo Trump como ‘controverso’. Da mesma fora, a parte operacional da montadora de elétricos também preocupa.

O analista Dan Ives, da Wedbush, reduziu o preço-alvo das ações da Tesla em 43%, de US$ 550 para US$ 315, pelo que chamou de ‘tempestade perfeita’ somando os posicionamentos de Elon Musk com a guerra comercial iniciada por Trump.