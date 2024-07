Em pronunciamento, Lula comemora índices econômicos em 18 meses de governo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2024 - 20:52 Para compartilhar:

Em pronunciamento feito em rede nacional na noite deste domingo, 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um balanço do ano e meio de seu terceiro mandato. Lula reforçou números da economia e o aumento real do salário mínimo, além de afirmar que venceu a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023.

Sobre o equilíbrio fiscal, o presidente afirmou que aprendeu com a sua mãe a não gastar mais do que ganha.

“Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado. Mais de dois milhões e 700 mil empregos foram criados e a taxa de desemprego é a menor em 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos”, afirmou o presidente,.

Além dos indicadores econômicos, Lula comemorou a volta de programas que haviam sido encerrados ou diminuídos pelos governos anteriores, como o Mais Médicos e o Farmácia Popular.