Em prol da APAE de Caruaru, projeto social de Paloma Bernardi realiza sua terceira edição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 10:45 Compartilhe

A atriz Paloma Bernardi é mais uma celebridade que reconhece a importância em apoiar causas sociais. Até por isso, a artista é madrinha do projeto “Solidariedade Transforma”, que acontece anualmente em Caruaru e é encabeçado por Marcos Mendes.

O evento, realizado neste último fim de semana, está em sua terceira edição e tem como objetivo arrecadar doações, e ajudar instituições que trabalham na assistência de pessoas carentes na região. Atrações musicais, dança, desfile de moda e homenagem à Xuxa foram apenas alguns dos destaques.

O evento deste ano também contou com a presença da atriz e modelo Jakelyne Oliveira, e da influenciadora Ana Paula Arcelino. A apresentação ficou por conta do ator Marcos Mendes, idealizador do Solidariedade Transforma ao lado de Paloma.

A ação teve a renda da edição deste ano destinada à APAE Caruaru, beneficiando os pais e as pessoas com deficiência intelectual e neurodivergentes que são abraçados pela instituição.

Ainda no clima de solidariedade, no domingo, 16, Paloma se tornou oficialmente embaixadora da APAE Caruaru Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla, após ser surpreendida com o convite feito pela autodefensora do órgão.

“Foi uma edição incrível, unindo arte, música, moda e levando muita emoção à quem prestigiou o evento. Os sentimentos que me descrevem são felicidade e gratidão por fazer parte de um projeto com um propósito tão lindo como esse. Me alegra saber que estamos ajudando a transformar a vida de várias famílias e me sinto honrada de estar participando dessa ação, de coração para corações!”, disse a atriz.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias