Em programa inédito, Maisa e Dove se juntam para descobrir segredos de autocuidado de Klara Castanho e outras celebridades

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 12:56 Para compartilhar:

Maisa foi escalada para comandar a websérie “+A(xila) com Maisa”, produzida pela categoria de desodorantes de Dove, marca líder no segmento de cuidado e precursora da mensagem e movimento pela beleza real, sem padrões e diversa, em conjunto com o U-Studio, in-house da Oliver dedicada à Unilever. Ao longo dos três episódios – que vão ao ar no YouTube – a atriz e as convidadas Klara Castanho, Grag Queen e Clara Moneke vão compartilhar suas experiências pessoais, segredos e reflexões em uma conversa guiada pelos principais benefícios do desodorante best seller da marca, o da tampinha azul – cuidado, proteção e reparação, respectivamente.

A ideia é conquistar a atenção da geração Z ressignificando alguns signos do icônico produto por meio de conteúdos nativos e narrativas de entretenimento. As participantes foram selecionadas pela Tastemakers, agência de comunicação da marca, também responsável pela formação do squad de influenciadores.

Compartilhando segredos sobre autocuidado, autoestima, beleza, axilacare e histórias inusitadas cheias de segredos, resiliência e companheirismo, a protagonista da série “De volta aos 15” bate um papo descontraído e íntimo com as artistas e juntas participam de dinâmicas que vão dar o que falar.

“Para mim é incrível poder fazer parte desse projeto, que fala sobre autoestima e também dá um grande espaço para conversarmos sobre amizade e superação, mostrando histórias reais. O público vai se identificar com as situações e isso é muito enriquecedor e potencializa ainda mais a mensagem”, revela Maisa, que também se diz animada para dividir seus segredinhos com seus fãs e consumidores de Dove.

No episódio de estreia, Maisa e sua grande amiga, a atriz Klara Castanho, dividem confidências e como o cuidado é presente em suas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, além de relembrarem momentos que viveram juntas. Já no segundo encontro, dedicado ao tema de proteção, a cantora Grag Queen, que ganhou notoriedade ao comandar o reality de drag queens mais falado do País, conta como foi assumir o papel de “mãe” das competidoras e como sua própria mãe fez toda a diferença em sua carreira.

No último episódio, a apresentadora recebe a atriz Clara Moneke, que fala sobre a influência das mulheres de sua família em sua vida e como lida com situações que exigem reparação. “Quando falamos de autocuidado, acredito que falamos de autoamor, e eu, enquanto uma mulher negra, entendo que precisamos de mais pessoas abraçando temas como esses. É muito especial poder ser uma das porta-vozes de um assunto tão importante e tão negligenciado e superficializado”, reflete Clara ao falar sobre o projeto. “Não só conversamos sobre ele de uma forma física, mas o autocuidado nos ronda em vários aspectos, como no amor, na amizade, na reparação…”, conta.

A ação vem a público em meio a divulgação da Mintel, empresa global de pesquisa de mercado, de que tanto em 2023 quanto nos próximos cinco anos, uma das principais tendências do mercado de beleza e cuidados pessoais é o “New Rules of Engagement”. Ela reforça a necessidade das marcas adotarem meios disruptivos para a experimentação de produtos e interação com os consumidores de beleza e aponta para a importância de se criar novas regras de engajamento e construção de comunidades,

“Ter a Maisa com a gente é um prazer enorme! Ela é um ícone da geração Z e uma parceira perfeita para, juntas, nos comunicarmos com esse público de uma maneira leve e descontraída, sem deixar as principais mensagens de marca para trás”, diz Juliana Masotti, Gerente de Conteúdo da Unilever Brasil. Vania Godoy, gerente da marca Dove na categoria de Desodorantes, complementa: “Dove é uma marca comprometida com o cuidado e que quer assumir cada vez mais protagonismo na colaboração do desenvolvimento e da autoestima de mulheres e meninas. Promover essa troca de experiências é uma das formas”.

Os episódios serão lançados a partir do dia 8 de dezembro no YouTube da marca. Alguns trechos também serão disponibilizados nas redes sociais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias