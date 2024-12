Em processo de luto, Silvia Abravanel revela que ‘mantém contato’ com Silvio Santos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 12:27 Para compartilhar:

Após três meses da morte de Silvio Santos, Silvia Abravanel, 53, revela que segue em processo de luto. Além disso, conta que conversa com o pai todos os dias, mas que está tentando seguir em frente, respeitando o pedido do comunicador.

Em entrevista para a para Splash, do UOL, a segunda filha mais velha de Silvio fez um desabafo: “Está sendo ainda [um luto]. Acho que perder um pai, que é referência pra mim, principalmente, é muito forte, muito pesado. Meu pai era uma pessoa muito feliz, ele tirava a tristeza e nos fazia feliz, e tirava lições desses obstáculos, das coisas ruins”.

“Ele esperava que cada uma das filhas seguisse a vida. Ele nos ensinou o respeito, a viver a vida da melhor maneira possível, porque a vida é muito curta pra perder tempo, parar e ficar só no sofrimento”, complementou.

“Converso com meu pai todos os dias. Gostaria muito que ele estivesse comigo, gostaria muito de poder ligar pra ele e compartilhar os momentos bons, os momentos ruins, mas converso com ele em pensamento. Pra mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração”, seguiu.

“Às vezes, preciso resolver alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida, sei que ele vai me dar a direção, porque é como ele fazia”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Silvio Santos morreu em 17 de agosto, aos 93 anos, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).