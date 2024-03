Em processo de emagrecimento, MC Ryan SP compartilha sessão de treino: ‘Me achando o Popó’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/03/2024 - 20:17 Para compartilhar:

O funkeiro MC Ryan SP, 22 anos, mostrou a seus seguidores no Instagram que está mesmo focado em seu processo de emagrecimento. Na última terça-feira, 26, ele usou os Stories para compartilhar registros de seu treino na academia que ele montou em casa, além de treino de boxe.

O cantor já havia revelado que conseguiu eliminar 20 quilos desde que se empenhou em levar uma vida mais saudável. MC Ryan SP está fazendo um tratamento com balão gástrico e alcançou a marca de 105kg. A meta e pesar 95kg.

“Vou começar um projetinho. Vamos ver aí se aguento”, disse ele. O personal prometeu que esses são os últimos dias em que os seguidores verão Ryan em versão “gordinho”.

+MC Ryan SP inicia nova etapa no tratamento para emagrecer: ‘Salvou minha vida’

+MC Ryan SP presenteia com uma moto entregador que teve bicicleta roubada

Nos treinos de boxe, Ryan brincou: “Tô me achando o popô”.

Em fevereiro deste ano, MC Ryan SP comemorou os primeiros resultados do processo de emagrecimento com balão gástrico ao compartilhar sua consulta com a médica especialista que o acompanha. Naquela ocasião, ele fazia a remoção do dispositivo e anunciou que dias depois voltaria para a colocação de um novo.

“Cheguei aqui com 130 quilos, sem conseguir respirar nem fazer nada da vida, sempre cansado. Hoje, meu ânimo mudou”, relembrou ele.

O método consiste na inserção de um balão dentro do estômago, onde ele deverá ser inflado, ocupando boa parte do interior do órgão de forma a proporcionar sensação de saciedade após ingerir uma pequena quantidade de comida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias