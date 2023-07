Em primeiro tempo eletrizante, Atlético-GO supera Sport e sobe na tabela da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 0:04 Compartilhe

Com um primeiro tempo eletrizante de três gols em 15 minutos, nesta sexta-feira, o Atlético-GO venceu o Sport, por 3 a 1, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gustavo Coutinho (duas vezes) e Shaylon marcaram para o time goiano, enquanto Edinho descontou para os pernambucanos.

Com os três pontos, o Atlético-GO saiu da 11ª colocação e dormirá na oitava, com 26 pontos, a quatro do G4 – grupo de acesso. Já o Sport perdeu a chance de dormir na liderança da Série B e ocupa a terceira posição, com 32.

O duelo entre Atlético-GO e Sport começou a mil por hora. Com menos de 15 minutos, a rede já havia balançado três vezes. No primeiro ataque da partida, aos dois, Rodrigo Soares cobrou o escanteio e Gustavo Coutinho completou de cabeça para abrir o placar. O empate do Sport veio pouco tempo depois, aos nove, com Edinho. Após cobrança de escanteio curto, o atacante ergueu a bola na área, que passou por todos e parou no fundo das redes.

Aproveitando a falha defesa, Luiz Fernando avançou e foi derrubado na área por Renan e o juiz não hesitou em marcar o pênalti. Aos 14, Gustavo Coutinho chamou a responsabilidade e anotou o segundo dele na partida, o segundo do Atlético. O jogo seguiu acelerado. O Sport explorou os espaços em busca do empate, mas errou demais nas conclusões.

O Atlético, por sua vez, recuou, porém, ainda assim fez o terceiro aos 39. Após chutes de Luiz Fernando e Gustavo Coutinho, o goleiro Renan fez ótimas defesas, mas deu rebote e viu Shaylon apenas empurrar para as redes, decretando a vantagem por 3 a 1 do Atlético na primeira etapa.

Ao contrário do primeiro tempo, a segunda etapa foi mais calma. Com uma boa vantagem, o Atlético-GO priorizou a marcação e pouco investiu no ataque, aparecendo somente em bolas longas ou jogadas de linhas de fundo, sem muito perigo. O Sport teve a posse da bola, mas encontrou dificuldade na hora da criação. A melhor chance saiu nos pés de Igor Cariús, que parou em Ronaldo.

Se a situação do Sport estava difícil, ficou ainda mais complicada aos 34 minutos, quando Ítalo, que havia acabado de entrar, acabou expulso, após deixar o pé em uma dividida com Matheus Sales. Com um a mais, a estratégia do Atlético-GO ficou mais fácil de seguir. Já entregue, o Sport pouco fez e deixou os donos da casa tranquilos para priorizar a posse da bola e administrar o resultado até o apito final.

A dupla volta a campo na próxima quarta-feira, pela 18ª e penúltima rodada do 1º turno. O Atlético-GO segue atuando em casa, quando recebe o Mirassol, às 19 horas, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Já o Sport reencontra a torcida diante do Vitória, às 21 horas, na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 1 SPORT

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Rodrigo Soares (Emerson Santos), Alix Vinicius, Heron e Jefferson; Rhaldney, Matheus Sales, Bruno Tubarão (Léo Pereira) e Shaylon (David Braga); Luiz Fernando (Daniel) e Gustavo Coutinho (Kelvin). Técnico: Anderson Gomes (interino).

SPORT – Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique (Ítalo), Fábio Matheus, Edinho (Labandeira) e Lucas André (Alan Ruiz); Luciano Juba (Felipinho) e Vagner Love (Pedro Martins). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Gustavo Coutinho, aos 2; Edinho, aos 9; Gustavo Coutinho, aos 14; e Shaylon, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Tubarão e Alix Vinicius (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO – Ítalo (Sport).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 66.100,00.





PÚBLICO – 4.387 total.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

