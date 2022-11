Em primeiro show nos EUA, Gal Costa fez ‘público ficar de pé’, disse o NY Times

Ericka Guimarãesi Ericka Guimarães - https://istoe.com.br/autor/ericka-guimaraes/ 09/11/2022 - 20:11 Compartilhe

O talento de Gal Costa ficou mundialmente reconhecido como uma das vozes mais potentes da música brasileira. Enquanto o Brasil se deleitava com as interpretações de Gal nos palcos desde 1964, foi só em 1985 que ela pisou nos Estados Unidos para se apresentar. O jornal The New York Times registrou a passagem da cantora, que faleceu nesta quarta-feira (09). Para a publicação, ela foi “ambiciosa e triunfante”. Leia alguns trechos da reportagem publicada em junho daquele ano.

“Os melhores cantores, clássicos e populares, trazem a cada nota um certo tipo de graça. Apesar de toda a técnica envolvida, as frases parecem fluir com a facilidade da conversa; a voz desafia alegremente todas as leis da física”, começou.

“Gal Costa, uma das principais cantoras pop do Brasil desde o final dos anos 1960, tem uma dessas vozes – uma mezzo-soprano sedosa com algumas notas baixas sensuais e um registro superior que se delicia com sua própria audácia enquanto escala. Seu primeiro show nos Estados Unidos, abrindo uma passagem de duas noites na segunda-feira no Carnegie Hall, foi ambicioso e triunfante, já que a senhorita Costa reivindicou cinco décadas de pop brasileiro”, continuou, ao relatar que a cantora levou Carmen Miranda, Dorival Caymmi e Caetano Veloso no repertório.

“Era um canto virtuoso entregue sem uma pitada de pompa. Costa usava trajes brilhantes de duas peças que mostravam tanto a barriga quanto as roupas de Madonna, e ela sorria ou tremia ou revirava os olhos para destacar algumas letras. Ela também tocou músicas diretamente; sua versão de “Lately”, de Stevie Wonder, em português, acariciava cada linha até que, na penúltima frase, ela deixou uma nota quebrar em um soluço – um momento que fez o público ficar de pé”, finalizou.

Relembre sucessos da cantora!

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias