Em primeiro jogo sem Sampaoli, Flamengo supera o Bahia e volta a vencer no Brasileirão

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado (30), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo do Rubro-Negro sem Sampaoli e pós mais uma eliminação na temporada, a torcida se fez presente em bom número no Maracanã. Sob protestos antes da bola rolar e apoio durante o 90 minutos, o Fla foi superior ao Tricolor de Aço, teve muito volume de jogo e voltou a vencer no Brasileirão após duas rodadas.

CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA:

ROSSI, ROSSI… O goleiro deu um susto na torcida logo aos oito minutos, quando espalmou a bola para frente, mas a defesa do Flamengo estava atenta e mandou pra longe.

> UH! Everton Ribeiro fez um belíssimo cruzamento, mas Bruno Henrique não alcançou e a bola passou muito perto do gol!

> QUASE, PULGAR!!! Em cobrança de falta muito próxima ao gol, Erick acertou um CHUTAÇO, mas a bola explodiu no travessão. Seria um golaço

>PULGAR DE NOVO! Quase o segundo gol de falta na mesma partida

>PÊNALTI PRO FLAMENGO E GOL DE PEDRO! Após falta em Bruno Henrique dentro da área, a arbitragem marcou pênalti. Pedro, na cobrança, converteu para o Fla.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Em comparação com as partidas sob o comando de Jorge Sampaoli, Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Rubro-Negro teve muito volume de jogo e grandes chances de gol, principalmente pela grande belíssima atuação de Everton Ribeiro. Os 45 minutos iniciais foram marcados por ampla superioridade do Rubro-Negro, que poucas vezes viu o Bahia levar perigo.

E A ETAPA FINAL?

O Flamengo manteve a superioridade no segundo tempo, e continuou criando muitas chances. O gol saiu dos pés de Pedro, de pênalti, após falta dentro da área em Bruno Henrique. O Fla continuou sem tirar o pé, com muito volume de jogo, mas não conseguiu ampliar o placar.

O QUE VEM POR AÍ?

O Flamengo volta a campo no dia 7 de outubro, sábado, para enfrentar o Corinthians, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, às 21h (horário de Brasília).

FLAMENGO X BAHIA

Data e hora: 30 de setembro de 2023, às 16h (de Brasília)

Estádio: Maracanã (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa) e Eduardo Gonçalves da Cruz

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR/Fifa)

Onde assistir: Premiere (tv fechada). O Lance! acompanha o duelo em tempo real

FLAMENGO (Técnico: Mário Jorge)

Rossi, Wesley (Matheuzinho/20′ do 2ºt), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Thiago Maia (Luiz Araujo/20′ do 2ºt) Everton Ribeiro (Victor Hugo/44′ do 2ºt), Bruno Henrique (Cebolinha/30′ do 2ºt) e Pedro (Gabi/20′ do 2ºt)

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo, Camilo Cândido (Vitor Jacaré/37′ do 2º), Rezende, Yago Felipe (Acevedo/37′ do 2ºt), Thaciano, Ademir (Biel/20′ do 2ºt), Rafael Ratão (Luciano Juba/20′ do 2ºt) e Everaldo





Gols: Pedro (FLA)

Cartões amarelos: Thiago Maia (FLA), Rezende e Yago Felipe (BAH)

Cartões vermelhos: Kanu (BAH)

Público: 46.472

Renda: R$ 2.268.412,50

