Em primeiro contato com o elenco do Corinthians, Sylvinho diz que dará caminho aos atletas

Em seu primeiro contato com o elenco do Corinthians, o novo treinador do clube, Sylvinho, apresentado nesta terça-feira (25), buscou ganhar a confiança dos atletas do Timão.

Em reunião antes do treinamento, realizado no CT Joaquim Grava, o técnico agrupou os atletas corintianos onde explicou a sua dinâmica de trabalho.

– Não perco tempo, não gosto de perder, é muito dinâmico, o que a gente faz aqui é trabalho. Respeitem a idade de vocês, o que é pertinente, são jovens, vamos desfrutar, amo. Desfrutem, façam tudo o que vocês quiserem, mas é trabalho. O nosso trabalho tem que ser sério, é uma instituição muito séria tudo isso aqui, mas calma, vamos dar o caminho, fiquem tranquilos. Eu confio em vocês. Acreditem em mim, eu vou mostrar o caminho para vocês, pode m acreditar, e vai aumentar a nossa chance – disse Sylvinho, em registro feito pela Corinthians TV.

O novo comandante do Timão já comandou o treinamento que antecedeu o duelo contra o River Plate (PAR), nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pela última rodada do grupo E, na Copa Sul-Americana, ainda que ele não vá ao banco de reservas neste jogo.

Fernando Lázaro, analista de desempenho corintiano, e que estava dirigindo o clube interinamente, desde a demissão de Vagner Mancini, há duas semanas, dirigirá o Corinthians no banco de reservas contra o time paraguaio. O coordenador do Centro de Inteligência do Futebol corintiano nutre uma ótima relação com Sylvinho, de quem foi auxiliar técnico em 2019, no Lyon (FRA).

Além da dupla, Doriva também já esteve no CT Joaquim Grava e participou ativamente no trabalho realizado pela comissão técnica.

Sylvinho retornou ao Corinthians sete anos depois da sua passagem como auxiliar técnico (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

