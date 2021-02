Em primeira defesa, Patrick Teixeira perde o título mundial dos médios-ligeiros

Patrick Teixeira não é mais o campeão mundial dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe. O brasileiro foi derrotado, na madrugada deste sábado, em Indio, na Califórnia, pelo argentino Brian Castaño, por pontos, após 12 assaltos. Os jurados foram unânimes em apontar a vitória do desafiante por 120 a 108, 119 a 109 e 117 a 111.

Com isso, Patrick soma agora 31 vitórias (22 nocautes) e duas derrotas, enquanto o invicto Castaño chegou à 17ª vitória (12 nocautes) e um empate no seu cartel.

A luta começou como se esperava, com Castaño procurando encurralar Patrick nas cordas. O brasileiro tentou usar sua maior envergadura (1,92 metro, contra 1,71m de Castaño) durante os três primeiros rounds. Com o tempo o argentino manteve o ritmo e Patrick passou a não usar mais os jabs, a não se movimentar e aceitar a luta no corpo a corpo, exatamente a forma preferida de combate do rival.

Desta forma, Castaño conseguiu abrir uma grande vantagem nas papeletas e lutou com tranquilidade dos últimos assaltos. Já Patrick pouco produziu no ataque durante os 12 assaltos disputados e ficou sem o título mundial.

Veja também