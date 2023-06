Em previsão, sensitivo diz se Bruna Biancardi irá perdoar nova traição de Neymar

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/06/2023 - 14:13 Compartilhe

No domingo (18), Neymar parou a internet após a influenciadora Fernanda Campos afirmar para colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, na última segunda-feira (12). Neymar está à espera de seu segundo herdeiro, fruto do namoro com Bruna Biancardi.

Fábia teve acesso exclusivo aos prints das conversas entre o menino Ney e Fernanda, que começaram a se falar pelo Instagram, em novembro do ano passado. Na ocasião, o jogador teria começado um flerte com a ruiva durante a última Copa do Mundo e, segundo a moça teria exposto à colunista, ele havia dito que o seu relacionamento com Biancardi estava oscilando. Vale ressaltar que o casal estava separado naquele período. Eles reataram em janeiro deste ano, três meses antes do anúncio da gravidez.

Ainda de acordo com a colunista, naquela mesma ocasião, Neymar e Fernanda trocaram WhatsApp e fizeram chamada de vídeo. Agora em junho, quando Ney retornou para o Brasil, ele a teria convidado para um encontro em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo.

Segundo a blogueira teria informado, o atleta esteve na capital paulista para encomendar o terno de casamento de um amigo em que ele será padrinho. Fernanda afirma que não sabia que Neymar havia reatado o relacionamento com Bruna Biancardi, pois não acompanha as notícias sobre o famoso.

Até o fechamento desta nota, Neymar e Bruna Biancardi não se pronunciaram sobre o assunto.

A IstoÉ Gente procurou o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, que disse se Bruna pode perdoar Neymar após essa possível traição do jogador. Confira abaixo!

“As cartas me mostram que Bruna Biancardi terá que ser muito forte para lidar com as pessoas que vão querer se aproveitar da fama do Neymar e se envolver com ele. Infelizmente, não vejo um futuro promissor para o relacionamento entre os dois. Apesar do amor que a influenciadora sente pelo jogador ser muito forte, a relação não tem um futuro garantido. Como diz o ditado popular, “filho não segura os pais juntos”. Ou seja, por mais que exista amor entre eles, isso não é suficiente para garantir a estabilidade do relacionamento”, começou o clarividente.

“No entanto, as cartas indicam que Bruna será capaz de perdoar o Neymar, mesmo diante das muitas fofocas que cercam o craque de futebol. Mas é importante que as pessoas que se envolvem com ele sejam verdadeiras e não se aproveitem da fama dele. O relacionamento deles será uma história na vida dela, mas não há futuro para os dois juntos. É importante que Bruna seja forte e esteja preparada para lidar com as dificuldades que vão surgir ao longo do caminho”, finaliza Val.

