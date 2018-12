Em preparação para a Copa da Ásia, Austrália goleia Omã em amistoso

Na reta final de suas preparações para a Copa da Ásia, Austrália e Omã entraram em campo neste domingo. E os australianos, favoritos, levaram a melhor no amistoso. Aplicaram uma goleada de 5 a 0 sobre os rivais em jogo disputado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos – o mando de campo era de Omã.

A seleção da Austrália dominou com facilidade a partida e praticamente decretou a vitória ainda no primeiro tempo. Foram três gols em menos de 15 minutos, a começar por Andrew Nabbout, que balançou as redes aos 10 minutos de jogo. Na sequência, Chris Ikonomidis e Awer Mabil mandaram para o gol aos 14 e aos 24 minutos, respectivamente.

No segundo tempo, os australianos marcaram mais dois gols. Milos Degenek anotou o quarto, aos 14, e Jackson Irvine selou a goleada aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe do Omã, apenas a 82ª colocada no ranking da Fifa, não ofereceu maior resistência e terminou o duelo sem balançar as redes.

As duas equipes, na primeira semana de janeiro, vão disputar a Copa da Ásia. A Austrália encerrou sua preparação neste domingo. Já a seleção de Omã ainda fará mais um amistoso, no dia 1º de janeiro, fora de casa, contra a Tailândia.

No Grupo B da competição continental, que será disputada nos Emirados Árabes Unidos, a Austrália estreará contra a Jordânia no dia 6 de janeiro. Omã, no Grupo F, enfrentará o Usbequistão três dias depois.