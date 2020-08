Em post, Daniel Alves manda recado: ‘Não tem espaço pra fracos com vaidades’

Principal nome do São Paulo atualmente, Daniel Alves chegou com status de ídolo no tricolor paulista e com uma trajetória vencedora. No entanto, a fase atual do clube do Morumbi não é boa e a cobrança da torcida só aumenta

Nesta quinta-feira (20), o camisa 10 tricolor fez uma postagem em seu Instagram com palavras fortes de encorajamento e de um possível recado para os “fracos com vaidades”.

“Sejamos forte, aqui nesse mundo de mediocridades, não tem espaço pra fracos com vaidades!”, frisou o jogador.

“Plantar, regar e colhêr, não salte nenhum dessas fase se quer vencer….. mesmo que pragas tentem atrapalhar o seu cultivo, a sua garantia de êxito é o seu foco no que é preciso”, completou.

Na publicação, Daniel usou uma foto em que está abraçando os jogadores Juanfran, Reinaldo e Igor Gomes.

Nos comentários, alguns seguidores apontaram que a mensagem tenha sido endereçada ao ex-atacante do São Paulo Alexandre Pato, que saiu na última quarta-feira (19) do clube paulista.

O São Paulo tem mais um desafio pelo Brasileirão nesta quinta às 20h contra o Bahia em jogo válido pela quarta rodada do campeonato nacional.

Veja também